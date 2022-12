33:34

Après un bref bulletin d'informations nous vous proposons une belle rencontre, cette fois grâce à Pauline Bourdon, fondatrice de Soliphilia. Une plateforme qui aide et surtout conseille aux bandes, festivals et d'autres industries culturelles à avoir un impact plus positif envers l'environnement, à mesurer son empreinte carbone et à repenser les structures sociales impérantes pour en trouver d'autres plus durable.