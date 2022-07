31:05

Nestor Nongo nous raconte en profondeur l'action et le rôle de l'Institut Cervantes et plus particulièrement, de celui de Dakar. Une interview pendant laquelle vous découvrirez des infos très intéressantes sur les relations culturelles entre l'Espagne et le Sénégal, ainsi que qu'une partie spéciale sur le dictionnaire de football que Nestor a écrit. Clickez pour ne rien rater!