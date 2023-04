30:30

Inés nous emmene à la découverte de l'illustratrice de Montreal Marie-Noelle Hebert qui a présenté sa bande-dessiné La Grosse Laide traduite à l'espagnol comme, La Gorda Fea. Ce titre n'est pas aleatoire ni une banalité, ce n'est pas non plus une histoire inventé mais tout au contraire une autobiographie. Marie-Noelle Hebert trouva dans son journal intime cette phrase depuis qu'elle etait petite, une insulte qu'elle transforma en bouclier et protection à l'age adulte.