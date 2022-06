31:30

Le muséeThyssen Bornemisza présente, pour la première fois en Espagne, une sélection de lettres et de cartes postales écrites par des peintres tels que Delacroix, Manet, Degas, Monet, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, Matisse, Juan Gris, Frida Kahlo ou Lucian Freud, appartenant à la collection d'Anne-Marie Springer, en dialogue avec les œuvres de ces artistes et d'autres de la collection permanente. Une proposition originale qui permet d'aborder les auteurs des cartes et leurs créations depuis l'intime.