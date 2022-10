30:14

Dans cette émission nous visitons l'institut San Isidro, le lycée le plus ancien de toute l'Espagne. Non seulement ce centre scolaire possède une large trajectoire historique mais il compte aussi avec une des meilleures sections françaises de toute l'éducation publique espagnole. De nombreux écrivains et politiciens célèbres tels que Victor Hugo, Pio Baroja, Antonio Machado et Camilo José Cela, sont passés par ses salles de cours. Cliquez ici pour tout apprendre sur ce centre unique.