Nous accueillons Alberto Gomez Font, un des linguistes les plus reconnus de l'Espagne et grand connaisseur de la culture Marocaine. Ayant dirigé l?institut Cervantes de Rabat pendant deux ans et résident périodique à Tanger, Alberto nous parle de sa perception du Maroc et de son peuple et donne son avis sur la nature de relations entre ceux-ci et l'Espagne.