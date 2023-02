31:45

Pour cette émission, nous avons eu le privilège de compter avec la présence de Michel Foucher, géographe et professeur français qui a occupé le poste d'ambassadeur en Létonie entre 2002 et 2006. Nous avons discuté sur les principales problématiques de l'ordre mondial et des principaux défis des alliés européens face au contexte créé par la guerre en Ukraine, en passant par les sommets bilatéraux protagonisés récemment par l'Espagne, avec la France et le Maroc respectivement.