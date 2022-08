30:31

Dans cette émission vous pourrez écouter un programme spécial sur les Jeux Olympiques de Barcelone de 1992. Cette année fut clé pour l'histoire moderne de notre pays: Barcelone 92 a été l'évennement sportif le plus important de son histoire et comme celui qui a permis de passer à la modernité aux yeux du reste du monde. Ce fut aussi l'édition olmpique dans laquelle l'Espagne a gagné le plus de médailles avec 22, dont 13 en or. Découvrez tout dans cette émission préparée par Guillermo Bravo