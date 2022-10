32:00

Dans cette émission spéciale nous réviserons les différentes frontières du territoire espagnol et nous examinerons plusieurs curiosités très intéressantes parmi lesquelles ressort une toute petite frontière. Cette dernière possède le record de la frontière la plus courte du monde... Savez-vous où est-ce qu'elle se trouve? Si non, clickez et découvrez tous les mystères des lignes frontalières qui séparent l'Espagne du reste du monde!