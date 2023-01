31:16

Le Laboratoire des cultures urbaines appréhende le hip hop comme un phénomène culturel et comme un outil pour raconter et transformer la réalité sociale. Ce projet poursuit l'échange de connaissances entre les différentes "langues urbaines" de différents pays, mettant en relation des artistes français et allemands avec des artistes de la scène urbaine madrilène et internationale. On en parle à l'émission en français avec, Antonia Blau directrice générale du Goethe-Institut (Madrid) et Julián Ocaña, directeur général de l'Alliance Française (Madrid).