30:12

Jazz à Deux désire rafraîchir vos soirées pendant cette saison estivale ! Dans le cadre de ce nouveau programme, nous avons reçu la visite, dans les studios Musica 4 de Prado del Rey, de Cecilia Krull, chanteuse de jazz qui a grandit dans une famille de musiciens. Très tôt, Cecilia c’est rapidement inclinée vers le chant et les harmonies vocales et entame une carrière musicale axée vers le jazz. Cependant, le succès se présente à sa porte grâce à la série espagnole La Casa de Papel en interprétant le thème principal, une composition original de Manuel Santiesteban.

Cecilia nous dévoile, entre autre, son parcours artistique, ses influences musicales et nous offre un mini showcase où elle interprète, accompagné de Andres Barrios au piano, trois de ces morceaux favoris de jazz, y compris le bolero “Sabor a mi”, ainsi qu’une version acoustique de “My life is going on”, thème principal de La Casa de Papel.

“Body & Soul” (Edward Heyman, Frank Eyton y Robert Sour)

“Sabor a mi” (Álvaro Carrillo Alarcón)

“Autumn leaves” (Jacques Prévert, Johnny Mercer, Joseph Kosma)

“My life is going on” (Manuel Santiesteban)