Dans cette troisème édition de sa série sur les conflits internationaux, Gonzalo Terreros nous propose la notion de "désordre mondial" comme un jeu de mots qui vise à réaliser un portrait de la société globale actuelle. Dans cette occasion, l'auteur aborde la situation actuelle d'Afganistan un an après le retour des talibans, le conflit du Sahara occidental et les rivalités régionales entre l'Espagne et le Maroc, le conflit entre la Chine et le Taiwan et le futur de l'industrie des microprocesseurs et, bien sur, la guerre en Ukraine en tant qu'illustration de la politique néoimpérialiste russe. Avec Gonzalo terreros nous découvrons à quel point tous ces conflits sont interconnectés et comment les mêmes agents s'alignent dans des blocs différents en fonction de la problématique abordée, comme s'il s'aggisait d'un gigantesque expériment de la théorie des jeux.