Entraide Française, plus de 170 ans de bienveillance

31:59

Pour l'émission en français de ce soir, le bulletin d'informations d'actualités par Guillermo Bravo et une interview, menée par lui-même, à Jean François Favard, président de l'association Entraide Française; dont le but est d'aider des familles qui, établies en Espagne, ont des liens avec la France et ont aussi besoin d'une assistance du fait de leur circonstances.