30:31

Éléonore Gurrey, réalisatrice du film "Les pires", nous raconte dans une interview menée par Inès Azagra tous les détails sur sa dernière oeuvre et sur sa participation dans le festival. Vous pourrez aussi écouter la chronique de notre collaboratrice Elsa Yazbek Charabati, sur l'accord signé récemment entre l'Israel et le Liban pour l'exploitation des ressources pétrolières de ce dernier. Cliquez pour tout connaître sur ce merveilleux film et sur la chronique de cette nouvelle historique.