Nous accueillons Cristina Mata Yandiola, une jeune espagnole qui travaille chez Powerledger, une des entreprises avec une plus grande projection dans le marché des énergies. Elle dirige tout le département européen de Powerledger et elle a été récemment mentionnée par la célèbre revue Forbes parmi les 30 personnes les plus influentes en Europe dans son secteur. Celle-ci est la première partie d'une interview dont vous pourrez écouter la fin lors de notre prochaine émission, samedi prochain.