Aujourd'hui l'émission en français vous emmène à La Casa Encendida, un espace culturel de référence dans la capitale espagnole. Plus concrètement pour connaitre en profondeur à Anne-Cécile Robert présente pour assister à la conférence "Le futur de la paix en Europe". Anne-Cécile Robert est directrice d'éditions et relations internationale de la révue spécialisée en géopolitique "Le monde diplomatique" et présidente de l'UPF, l'Union de la Presse Francophone. En plus de ceci nous écoutons la chronique de la journaliste libanaise Elsa Yazbek Charabati qui nous parle du papier du Qatar comme médiateur entre des pays tiers dans les affaires de nature économique et politique les plus importantes de la région.