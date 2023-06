29:57

PhotoEspaña est un festival photographique de la ville de Madrid et un des rendez-vous culturels de référence de l'année. Le festival célèbre sa 26ème édition avec un programme international très varié. Claude Bussac est la directrice de PhotoEspaña et elle a eu à bien d'accepter notre invitation malgré l'énorme quantité de travail que demande une telle innauguration. Mme Bussac nous parlera des débuts de PhotoEspaña, de son travail comme directrice du projet et de l'édition de cette année, très marquée par la présence d'artistes français. PhotoEspaña aura une durée limitée, jusqu'au 3 septembre.