32:46

Si vous aimez vous laisser captiver par le suspense et le mystère, si vous aimez l'ambiance sombre des coulisses du pouvoir et le cinéma d'espions, alors cette exposition est pour vous: Top Secret: cinéma et espions rassemble des objets, des ressources et d'autres éléments qui ont conformé l'histoire du genre cinématographique des films d'espions. Alexandra Midal, commissaire de l'exposition, nous en raconter les détails! Disponible dans le Centre Caixa Forum jusqu'au 22 octobre!