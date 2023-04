38:40

Aline Schulman, écrivaine et traductrice, est la responsable de la traduction de nombreux classiques espagnols au français ainsi que de la plupart de l'oeuvre de Juan Goytisolo, un des meilleurs romanciers des derniers temps en Espagne. Aline Schulman vient nous présenter le reccueil de poèmes du poète José Hierro qu'elle vient de traduire pour les éditions "una hora menos" et pour parler du métier de traducteur. Cette traduction a été possible grace à l'action de l'Instituto Cervantes de Marrakesh et de Beyrouth et à Yolanda Onís.