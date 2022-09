As Mercenàrias

En el Sao Paulo de comienzos de los 80, atronaba el sonido de As Mercenàrias, una banda femenina que enarboló la bandera del post-punk y la new wave hasta 1988. Sus grabaciones son una rareza, pero ahora vuelven a ver la luz gracias al sello madrileño Beat Generation, que ha reeditado su primer LP, ese "Cadê as armas" que nos deja tiritando, por su pegada y calidad.