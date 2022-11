58:58

Hoy escuchamos: Adventus- Renunciar al sol, Vaire- Hamparte, The Riven- La puerta del tiempo, The Riven- Sorceress of the sky, Sanjorge- Enter Hades, Black Tv- Eléctrica. Entrevista Toundra: Toundra- Ruinas, Toundra- Watt.