59:05

Hoy escuchamos: The Vigus Report- I´m the fire, The Vigus Report- Murder on the moon, Ghost- Kaisarion, Paradise Lost- Darker thoughts, Evergrey- Midwinter calls, Sabaton- Father, Mala Testa- ¿Quién nos recuerda?, Wind Rose- Son of a thousand nights, Her Anxiety- Dear lion, Machine Head- No gods no masters, The Halo Effect- The needless end, Amon Amarth- Ravens flight.