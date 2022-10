58:58

Hoy escuchamos: The Electric Alley- One lasting light, Rockbender- Ponme de beber, The Riven- On top of evil, Warkings- To the King, Stormhammer- Light in the dark, Queensrÿche- In extremis, Sonata Arctica- Full moon, Inyourface- Flowered fields, Canciones con Historia: Battlelore- Firekeeper, League of Distortion- My revenge.