58:59

Hoy escuchamos: Saratoga- Perro traidor, Avantasia- The inmost light, Tierra Santa- Pecado de ángel, Stratovarius- Survive, Adventus- Renunciar al sol, Blind Guardian- Blood of the elves, Warcry- Solo sé, Ghost- Kaisarion, The Halo Effect- Feel what I believe, Vita Imana- Adversario, Arch Enemy- Handshake with hell.