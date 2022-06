59:12

Hoy escuchamos: Judas Priest- Firepower, Sabaton- Soldier of heaven, Deftones- Genesis, Bullet for my Valentine- Shatter, Rise Against- Welcome to the breakdown, Onza- La razón, Onza- El filo del cuchillo, Opeth- Sorceress, Hamlet- Libertad, Angelus Apatrida- We stand alone, Caliban- Alien, Vita Imana- Adversario, Sepultura- Last time.