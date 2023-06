59:01

Hoy escuchamos: Parkway Drive- Soul bleach, Powerwolf- Blessed and possessed, Alter Bridge- This is war, Elegant Weapons- Horns for a halo, Amaranthe- Strong, Desakato- Nuestro legado, Megara- Estanque de tormentas. Entrevista Lampr3a: Lampr3a- Magla, Lampr3a- Evoke.