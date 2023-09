58:44

Hoy escuchamos: Phil Campbell and the Bastard Sons- Strike the match, Ekko- Legado, Alterium- Drag me to hell, Edu Falaschi- Tenochtitlán, Cathalepsy- Heavy metal faith, Seventh Crystal- Silence, Temple Balls- Trap, Firewind- Ode to Leonidas, Eclipse- I don´t get it, Insomnium- Song of the dusk, Nervosa- Jailbreak.