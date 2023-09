58:45

Hoy escuchamos: Koma- Me vacío, Stratovarius- Will the sun rise?, Blind Guardian- Lost in the twilight hall, Rage- All I want, Babymetal- Metal, Psycho Rebel Front- Poisonus, Barrizal- Perniles de jamón Serrano, Green Day- Wake me up when September ends, Lujuria- Patria o muerte, sus destinos, Crisix- Full HD, While She Sleeps- Self hell, Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs Pigs- Big rip.