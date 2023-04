58:56

Hoy escuchamos: Mägo de Oz- Al abordaje, Rafa Blas- Soy yo, Brainstorm- Turn off the light, Vhäldemar- Hell is on fire, Dark Moor- Gadir, Hamadria- Reina azul, Leo Jiménez- Cielo e infierno, Bon Jovi- Wild in the streets, Bon Jovi- In these arms, Saffire- As promises burn, Anathema- A dying wish.