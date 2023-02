58:49

Hoy escuchamos: Amadeüs- El dolor fantasma, Amadeüs- Nunca más, Saxon- Never surrender, Magic Opera- Elixir of life, Alestorm- Party, Saurom- Wallada la Omeya, Saratoga- Si amaneciera, Hora Zulú- Agua de mayo, Xuorum- Hdp, Wild Dogs- Speelshock, Machine Head- Block, Angelus Apatrida- Martyrs of Chicago.