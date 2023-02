58:58

Hoy escuchamos: Dragonforce- Black winter night, Virgin Steele- Kingdom of the fearless, Brothers of Metal- Yggdrassil, Helloween- Savage, Gigatrón- Banderas de roña, Warcry- Capitán Lawrence, Goat Leaf- Ain´t got time to bleed, Siddharta- Lo mejor de mí, Los Suaves- Siempre igual, Mr Bungle- Bungle grind, Wintersun- Loneliness (winter).