59:05

Hoy escuchamos: Soziedad Alkohólika- Feliz falsedad, Amadëus- Nunca más, Warcry- Alejandro, Ars Amandi- Rejas de acero, Desakato- Nuestro legado, Chez Kane- Love gone wild, Estirpe- Mi bella condición, Obsession- Bang´em til they bleed, In Flames- The great deceiver, The Halo Effect- Shadowminds, Pantera- Cemetery gates, Angelus Apatrida- We stand alone.