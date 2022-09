58:19

Hoy escuchamos: Gamma Ray- Start running, Alestorm- Magellan´s expedition, Tierra Santa- La armada invincible, Rush- The spirit of radio, Mad Max- Fox on the run, Black Sabbath- Loner, Stafas- De clavos y martillos, Catalina Grande Piñón Pequeño- Las cosas de mi abuelo, Ella La Rabia- Canción de cuna oceánica, Testament- Than meets the eyes, Gojira- Stranded, Gojira- Another world, Ayreon- Dawn of a million souls.