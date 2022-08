58:57

Hoy escuchamos: Civil War- Invaders, Warkings- Monsters, Rage Againt the Machine- Freedom, Monserrat Caballé y Bruce Dickinson - Bohemian rhapsody, Bruce Dickinson- Tears of the dragon, Los de Marras- Revolviendo, Los Antiguos- La culpa al viento, Faith No More- The gentle art of making enemies, Rammstein- Armee der tristen, Arch Enemy- The watcher, Crisix- Macarena mosh, Legion- They call me War.