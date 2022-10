58:57

Hoy escuchamos: Heleven- Stronger, Induction- Go to hell, Feuerschwanz- Blinding lights, White Skull- Ad maiora semper, Legado de una Tragedia- El cruzado, Eluveitie- Exile of the gods, The 69 Eyes- Gotta rock, Vita Imana- Sakura, Green King- Where speedian dwells, Canciones con Historia: Trivium- In the court of the dragon, The Halo Effect- Shadowminds (Remix Ihsahn).