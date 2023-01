58:56

Hoy escuchamos: No Procede- Disfraz de hielo, No Procede- Fracasar mejor, No Procede- Ser eternos, Amadëus- Nunca más, Amadëus- Hijos de Medea, Gräce- Evergarden, Elvenking- The hanging tree, Angus McSix- Master of the universo, Myntra- Mil años, Altar of I- Ad infinitum- As Light Dies- The green.