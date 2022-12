58:32

Hoy escuchamos: Noah Histeria- Ville neuve, Saratoga- Tras las rejas, Eluveitie- Exile of the gods, Dark Tranquillity- Identical to none, Death and Legacy- Damned, Haches- Sin molestar, Revolution Saints- Eagle flight, Canciones con Historia: Avalanch- Cid, Tierra Santa- Legendario. Destruction- Tormented soul.