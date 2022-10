59:10

Hoy escuchamos: Nano Vegano- Tu poder, Nano Vegano- La voluntad, Judas Priest- Firepower, KK´s Priest- Sermons of the sinner, Saratoga- Maldito corazón XXX, Débler Eternia- Jauría, Dry River- Capitán Veneno, Electric Mob- Sun is falling, The Electric Alley- Son of a gun, Zeke Sky- Light the light, Her Anxiety- First world company, Cradle of Filth- Necromantic fantasies.