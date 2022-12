59:00

Hoy escuchamos: Iron Maiden- Days of future past, Ghost- Kaisarion, Judas Priest- Firepower, In Flames- The great deceiver, Dragonforce- Razorblade meltdown, Evergrey- Blindfolded, Power Quest- Bound for glory, Opeth- Width of a circle, While She Sleeps- Feel, Soilwork- Övergivenheten, Paradise Lost- One second, Arch Enemy- Handshake with hell.