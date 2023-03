58:47

Hoy escuchamos: Magnus Karlsson´s Free Fall- Holy ground, Magnus Karlosson´s Free Fall- Hunt the flame, Sirenia- Twist in my sobriety, Minos- Respira mi humo, Desakato- Nuestro legado, Desakato- La cura, Saratoga- Vientos de guerra,Celtian- En tierra de hadas, Godsnake- The sickening, The Golden Lips- Straight to the ashes, Lude- Mi fe, Sylosis- Deadwood.