59:02

Hoy escuchamos: Lampr3a- Evøke, Toundra- El odio parte 2, Ciconia- The golden fleece, Crowne- Operation Phoenix, Saratoga- A morir, Avantasia- Rhyme and reason, Sôber- Loco, Sôber- Verona, Russkaja- Shapka, Dark Embrace- Never seen the sun, Bloody Falls- Dancing with flames, Angelus Apatrida- Martyrs of Chicago.