58:51

Hoy escuchamos: Lampr3a- Koe, Ancient Settlers- Mihi nomen est ira, Visions of Atlantis- Pirates will return, Xandria- Two worlds, Ad Infinitum- Seth, Battle Beast- Wings of light, Marko Hietala- Dead god´s son, Wig Wam- Forevermore, Vypera- Rock´n´roll, Overkill- The surgeon, Heleven- The sniper, Bloodhunter- Knowledge was the price.