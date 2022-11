59:04

Hoy escuchamos: Kings of Chaos- Judgement day, Guns and Roses- November rain, Nita Strauss- The wolf you feed (con Alissa White Gluz), Hammerfall- Hammer of dawn, Knights of Blood- Caída a los infiernos, Enemy Eyes- History´s hand, Astral Experiencie- Mil batallas, Mötley Crüe- Kickstart my heart, John 5- Land of the misfit toys, Therion- Codex gigas, Her Anxiety- Adrift, Lamb of God- Omens.