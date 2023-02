58:46

Hoy escuchamos: Kamelot- Opus of the night, Winterstorm- To the end of all known, Saint Deamon- At break of dawn, Pyramaze- Broken arrow, Avalanch- Torquemada, Ars Nova- Abrazando las sombras, Dragonfly- Sólo depende de ti, Hora Zulú- A ver si me entiendes, Sôber- Eclipse, Parkway Drive- The void, In Flames- End the transmission, Thulcandra- As I walk through the gateway.