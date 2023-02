58:47

Hoy escuchamos: In Flames- The great deceiver, In Flames- Meet your maker, In Flames- Forgone pt.1, In Flames- Forgone pt.2, Powerwolf- Poison, Beast in Black- Beast in black, Apocalyptica- Raise again, Epica- Wake the world, Canciones con Historia: Angelus Apatrida- Sharpen the guillotine, Insomnium- The witch hunter.