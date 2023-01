59:03

Hoy escuchamos: In Flames- Meet your maker, Ciconia- Whales, Lampr3a- Evøke, Reylobo- Valeria, Saratoga- Vientos de Guerra, Beast in Black- Blade runner, Beyond the Black- Free me, Canciones con Historia: Secret Sphere- Leonardo Da Vinci, Somas Cure- Nadie ha podido atarte el corazón, Trivium- Implore the darken sky, Heaven Shall Burn- Pillars of serpents.