58:40

Hoy escuchamos: About Us- Our fairyland, Saurom- La llorona, Journey- Be good to yourself, La Fuga- Luna, Entrevista Whisky Caravan: Whisky Caravan- Imaginaciones, Whisky Caravan- Enemigos, Whisky Caravan- Algo en que creer. Cherokee- Déjame, Katatonia- Atrium.