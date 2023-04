58:51

Hoy escuchamos: Desakato- La cura, Jag Panzer- Stronger than you know, Rebellion- Odin, Reach NYC- Killing time. Entrevista Tete Novoa: Tete Novoa- Evil machine, Tete Novoa- Seremos tú y yo. Terrana Band- Take it, Angelus Apatrida- Indoctrinate.