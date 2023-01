59:08

Hoy escuchamos: Headon- Máscara, Absenci- Carpe diem, Dream Theater- Trascending time, Robin McAculey- Feel like hell, Revolution Saints- Need each other, Delalma- Acto de fe, Warcry- Solo sé, Nanowar of Steel- Winterstorm in the night, Curly Mane- Quién dice locura, Insomnium- Lilian, Lamb of God- Vanishing.