59:08

Hoy escuchamos: Grimmer- Hämtad av Valkyrior, Wind rose- The breed of Durin, Avantasia- Kill the pain away, Saratoga- Tras las rejas, Warcry- La hora de sufrir, Ring of Fire- Gravity, Barsinë- Parte de mí, Whisky Caravan- Enemigos, El Altar del Holocausto- De euforia, El Altar del Holocausto- Y nostalgia, Xeno- Gift, Rosy Finch- Purgatorio.